POL-OS: Osnbrück: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zu Donnerstag in der Jahnstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam den an einer Hauswand unweit des Arndtplatzes befestigten Kasten und machten sich über die Tabakwaren sowie das Bargeld her. Wer Hinweise in der Sache geben kann,meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

