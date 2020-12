Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Kellerräume in Appartementhaus aufgebrochen

OsnabrückOsnabrück (ots)

Ein Mehrparteienhaus an der Lotter Straße, zwischen der Blumenthalstraße und der Goebenstraße, geriet in der Nacht zu Freitag ins Visier von Einbrechern. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von 23 Uhr (Donnerstag) und 04.30 Uhr (Freitag) Zutritt zum Keller des Appartementhauses, brachen mehrere Kellerräume auf und flüchteten anschließend unerkannt. Unklar ist bislang, ob der oder die Täter etwas erbeuteten. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell