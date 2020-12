POL-OS: Bohmte - Polizeieinsatz an der Bremer Straße

Polizeiinspektion Osnabrück

Am Samstagmorgen kam es im Zusammenhang mit einer Bedrohung in der Bremer Straße in Bohmte zu einem größeren Polizeieinsatz. In einem Mehrparteienhaus hatte ein 48-jähriger Mann Zugriff auf gefährliche Gegenstände und Waffen, sodass eine Gefährdung für die Bewohner des Hauses und den Mann selbst nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Frau des 48-Jährigen hatte bereits zuvor mit ihren beiden Kindern die Wohnung verlassen und die Polizei verständigt. Die Beamten sperrten die Bremer Straße und brachten die Bewohner des Hauses in Sicherheit. Speziell geschulte Kräfte nahmen Kontakt zu dem alkoholisierten 48-Jährigen auf und konnten ihn zur Aufgabe bewegen. Er wurde widerstandslos festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht. Verletzt wurde niemand. Zeitweilig kam es zur Sperrung von weiteren Straßen im Umfeld des Einsatzortes.

