Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Carport in Brand geraten

QuakenbrückQuakenbrück (ots)

An einem Einfamilienhaus im Teilungsweg geriet aus bislang unbekannter Ursache am Samstagmorgen ein Carport in Brand. Eine Hausbewohnerin bemerkte die Flammen gegen 03.40 Uhr und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Die ca. 35 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Quakenbrück und Nortrup löschten die Flammen, konnten jedoch nicht verhindern, dass das mit Brennholz gefüllte Carport vollständig ausbrannte und die Verkleidung des Dachüberstandes beschädigt wurde. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Ursache des Feuers auf. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell