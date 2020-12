Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Rauchentwicklung bei Abbrucharbeiten im Stadtteil Fledder

OsnabrückOsnabrück (ots)

Auf einem Firmengelände an der Gesmolder Straße wurden am Samstagmorgen Abbrucharbeiten durchgeführt. Dabei kam es gegen 10.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Rauchentwicklung. Die Arbeiten wurden umgehend eingestellt und die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Voxtrup auf dem Gelände eintrafen, wurden nur noch geringfügige Rauchmengen festgestellt. Anschließend durchgeführte Messungen ergaben keine Hinweise auf eine Hitzeentwicklung. Eine Gefahr für die Anwohner bestand nicht. In Absprache mit einem vor Ort anwesenden Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde wurde das Gelände großflächig abgesperrt. Ein Gutachter wurde mit der Inaugenscheinnahme beauftragt. Die Ermittlungen zur Ursache des Geschehens dauern an.

