POL-LIP: Kreis Lippe. Sicherer Schulweg für die neuen lippischen Schulkinder.

Lippe (ots)

Am Donnerstag, 13. August 2020, feiern zahlreiche aufgeregte Kinder in Lippe ihre Einschulung in die Grundschule. Um ab sofort jeden Morgen sicher in der Schule anzukommen, ist der Schulweg ein besonders wichtiges Thema für sie und ihre Eltern. Gerade zu Beginn der Schulzeit treffen die neuen Erstklässler auf dem Schulweg häufig auf ungewohnte und neue Situationen. In den ersten Wochen des neuen Schuljahres werden deshalb unsere Bezirksdienstbeamten in die einzelnen Grundschulen kommen und gemeinsam mit den neuen Erstklässlern den Schulweg abgehen. Dabei wird auf besondere Gefahrenpunkte aufmerksam gemacht, die mit den Kindern ausführlich besprochen werden. Darüber hinaus ist die Unterstützung der Eltern bei der Verkehrserziehung unerlässlich. Was die Polizei Erziehungsberechtigten jetzt rät und wo die hilfreichen Schulwegpläne für die Lipper Grundschulen zu finden sind, erfahren Sie hier: https://lippe.polizei.nrw/artikel/sicherer-schulweg-fuer-die-neuen-lippischen-schulkinder Die Polizei Lippe wünscht allen Familien und ihren Kindern eine schöne Einschulung und einen tollen Start in das Schulleben!

