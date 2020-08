Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Farbschmierer an der technischen Hochschule.

Lippe (ots)

Unbekannte beschmierten über das ergangene Wochenende die Eingangstür und ein Fenster eines Gebäudes der technischen Hochschule in der Gartenstraße und verursachten damit Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Gebäude befindet sich im dortigen Palaisgarten. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 98180 entgegen.

