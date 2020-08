Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Handtasche entrissen.

Lippe (ots)

Ein unbekannter Mann entriss einer 51-jährigen Frau aus Detmold am Montagabend eine Handtasche und entkam anschließend unerkannt. Das Opfer bewegte sich gegen 18:55 Uhr auf dem Gehweg der Hornschen Straße in Richtung Remmighausen. Der Täter näherte sich ihr unbemerkt von hinten mit einem schwarzen Mountainbike und zerrte an der Handtasche, die die 51-Jährige über der Schulter trug. Mit dem Diebesgut fuhr der dunkel gekleidete Mann weiter in Richtung Remmighausen. Zeugen der Tat melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231/6090.

