POL-LIP: Detmold. Beim Abbiegen touchiert.

Am Freitag touchierte ein Opel Corsa beim Abbiegen an der Kreuzung Klingenbergstraße/Lagesche Straße einen entgegenkommenden Wagen. Eine 45-jährige Blombergerin war gegen 14 Uhr mit ihrem Fiat auf der Klingenbergstraße in Fahrtrichtung Nordstraße unterwegs. Als sie geradeaus über die Kreuzung fahren wollte, touchierte der graue Opel im Gegenverkehr beim Linksabbiegen ihren Wagen. Sie hielt am Fahrbahnrand an, der Corsa war jedoch nicht mehr zu sehen. Der Sachschaden liegt bei etwa 200 Euro. Hinweise auf den zweiten Unfallbeteiligten nimmt das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

