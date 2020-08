Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Radfahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf der Bahnhofstraße ereignete, wurde ein 69-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Gegen 9 Uhr beabsichtigte eine 51-jährige Frau mit ihrem Fiat nach links auf den Kundenparkplatz des Lidl-Marktes einzubiegen. Dabei übersah sie den 69-Jährigen, der ihr mit seinem Fahrrad entgegenkam. Der Radfahrer bremste stark, um einen Zusammenprall zu verhindern und stürzte dadurch. Zu einer Kollision mit dem Auto kam es nicht. Der 69-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 zu melden.

