Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 20.07.2020

Peine (ots)

Einbruch auf Tennisanlage

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 13:00 Uhr, auf eine Tennisanlage im Inselweg in Adenstedt ein. Hier wurde ein Spannnetz beschädigt. Bei dem Versuch in eine Gerätehütte einzubrechen scheiterten die Täter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Einbruch in PKW

Am Samstag, in der Zeit zwischen 14:10 Uhr und 16:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen in der Schloßbleiche in Peine abgestellten PKW ein. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Handtasche mit Inhalt entwendet, welche auf dem Beifahrersitz abgelegt war. Die Schadenshöhe beträgt ca. 450 Euro

