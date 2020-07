Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 20. Juli 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: Einbruch scheitert

Samstag, 18.07.2020, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 19.07.2020, 07:30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangten unbekannte Täter nach Aufbrechen der Eingangstür in das Tennisvereinsheim des MTV Schladen im Flachsrottenweg. Hier versuchten der oder die Täter eine weitere Tür zum Schankraum aufzubrechen, was aber offensichtlich misslang. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 800 Euro geschätzt, entwendet wurde nichts. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Diebstahl von zwei Motorrollern

Samstag, 18.07.2020, bis Sonntag, 19.07.2020

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei vor Mehrfamilienhäusern in der Albert-Schweitzer-Allee abgestellte Motorroller. Beide Roller konnten im Nahbereich der Tatorte am Sonntagmorgen wieder aufgefunden werden. Zumindest ein Roller wurde durch die oder durch den Täter beschädigt. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

