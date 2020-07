Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter /Peine /Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 17.07.2020 bis 19.07.2020, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

1. Führen eines E-Bikes unter Alkoholeinfluss Salzgitter-Lebenstedt, Joachim-Campe-Str., 19.07., ab 01:05 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde auf der Joachim-Campe-Str, unmittelbar vor der Polizeidienststelle, der 35 Jahre alte Fahrer eines Fahrrades mit Elektroantrieb angehalten. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrradfahrers festgestellt. Zudem schien der Fahrradfahrer Gleichgewichtsstörungen zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest führte zu dem Wert 3,02 "Promille". Es wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

2. Sachbeschädigung an Pkw Salzgitter - Lebenstedt, Zum Salzgittersee, 18.07. / ab 00:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte, vermutlich durch Tritte, einen auf dem Parkplatz Hallenbad / Salzgitter See geparkten Pkw BMW. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Lebenstedt unter 05341-1897-0 in Verbindung zu setzen.

3. Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen Salzgitter - Watenstedt, Walzwerkstraße, 18.07. / 04:29 Uhr

Die 18 Jahre alte Fahrerin eines VW befuhr die Walzwerkstraße, als sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Pkw in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr. Fahrerin und Beifahrerin, 42 Jahre alt, wurden durch den Verkehrsunfall verletzt und mussten einem Krankenhaus zugeführt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

