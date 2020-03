Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte nimmt Geldbörse mit

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Am Donnerstag, 26. März, hat eine Kundin eines Supermarktes an der Römerstraße gegen 6.15 Uhr eine Geldbörse mitgenommen, die ihr nicht gehört. Zuvor hatte eine 84-jährige Hammerin an der Kasse ihre Einkäufe bezahlt. Dort ließ sie ihre Geldbörse zunächst liegen. Wenig später bemerkte sie das Fehlen der Börse und ging zur Warenablage der Kasse zurück. Videoaufzeichnungen zeigen wie sich zwischenzeitlich eine andere Frau die goldene Börse einsteckte. Die Dame ist zwischen 40 und 50 Jahren alt, trug schwarze Kleidung und ist korpulent. Sie ist etwa 160 bis 170 Zentimeter groß. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916 0. (lt)

