Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter klaut Kiste Cola vor den Augen eines Zeugens

Hamm-Mitte (ots)

Am Donnerstag, 26. März, tauchte gegen 9.20 Uhr ein Unbekannter auf der Terrasse eines Wohnhauses an der Straße "Am Stadtbad" auf. Dort entwendete er eine Kiste Cola-Flaschen. Ein Anwohner bemerkte den Diebstahl - aufgeschreckt durch ein Geräusch. Der Zeuge lief auf die Terrasse und forderte den Dieb auf, stehenzubleiben. Der Dieb flüchtete daraufhin in Richtung Neue Bahnhofstraße. Dabei wurde er aufgezeichnet. Er kann wie folgt beschrieben werden: Er ist zwischen 25 und 30 Jahren alt und korpulent. Er trug eine blaue Jeansjacke und eine blau-graue Jeanshose sowie eine schwarze Kappe. Er hatte einen Vollbart. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell