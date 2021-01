Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mädchen in S-Bahn sexuell belästigt

Kirchheim unter Teck/Wendlingen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Dienstagabend (26.01.2021) in einer S-Bahn Richtung Herrenberg in Anwesenheit einer 13-Jährigen sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen. Gegen 19:00 Uhr stieg der Unbekannte offenbar zunächst am Haltepunkt Kirchheim/Teck-Ötlingen in die S-Bahn der Linie S1 und soll sich anschließend gegenüber der späteren Geschädigten gesetzt haben. Während der Zugfahrt begann der junge Mann offenbar vor den Augen der 13-Jährigen damit, durch die geschlossene Hose an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Am darauffolgenden Halt am Bahnhof Wernau soll der mutmaßliche Täter die S-Bahn verlassen haben. Die Erziehungsberechtigten meldeten den Vorfall später der Polizei. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 17 Jahre alt, circa 180 cm groß, mit dunkelblonden Locken sowie einem westeuropäischen Erscheinungsbild beschrieben. Zur Tatzeit war er offenbar mit einer schwarzen Bomberjacke und einer schwarzen Jeans bekleidet. Zudem soll er keine Brille und keinen Bart tragen. Die ermittelnde Bundespolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

