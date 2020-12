Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Diebstahl aus Wohnung in Zähringer Straße

FreiburgFreiburg (ots)

Am Dienstag, den 08.12.2020 zwischen 13.30 Uhr und 14:00 Uhr kam es in der Zähringer Straße zu einem Diebstahl aus einer Wohnung. Laut Aussage der Geschädigten klingelte der unbekannte Täter an der Wohnung der Geschädigten und verschaffte sich unter Behauptung falscher Tatsachen Zutritt. Angeblich wollte der Täter die Heizung ablesen. Der Täter entwendete bei einer Gelegenheit Schmuckgegenstände im Wert von ca. 1.000 Euro.

Des Weiteren soll der Täter versucht haben, sich Zutritt in zwei weitere Wohnungen im dortigen Bereich zu verschaffen. Dies konnte durch die jeweiligen Bewohner verhindert werden.

Bei dem bislang unbekannten Täter soll es sich um einen ca. 1,70 bis 1,80 Meter großen, 20-25-jährigen Mann handeln. Er soll eine dunkle Wollmütze sowie einen dunklen Mantel und eine dunkle Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben.

Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.:0761 882-4421) entgegen.

