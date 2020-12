Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gartenfeuer sorgt für Feuerwehreinsatz

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Friedenweiler-Rötenbach]

Am 09.12.2020, gegen 10:15 Uhr, teilte eine Anwohnerin dem Notruf mit, dass an der Hausfassade eines Hauses in der Hauptstraße, im Ortsteil Rötenbach, Rauch aufstieg. Hierauf rückten die Feuerwehren der Ortschaften Rötenbach, Friedenweiler und Löffingen, sowie die Polizei zur Örtlichkeit an.

Durch die Feuerwehr wurde festgestellt, dass die Ursache für den Rauch, lediglich ein kleines Feuer in einer Feuerschale war, welches beim Entfachen verstärkt rauchte.

