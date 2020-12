Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Abkommen in die Gegenfahrbahn aufgrund Schneeglätte

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch]

Am 09.12.2020, gegen 16:06 Uhr, kam ein 19-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem PKW auf der L156, aufgrund von Schneeglätte auf die Gegenfahrbahn ab. Um eine frontale Kollision zu vermeiden wich ein entgegenkommender PKW aus und kollidierte mit einem Schneezieler. Der Unfallverursacher kollidierte in der Folge mit der am linken Fahrbahnrand befindlichen Schutzplanke.

Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An beiden PKW entstand ein Gesamtschaden von ca. 1200,00 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

JR 07651/9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell