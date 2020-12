Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall aufgrund schneebedeckter Fahrbahn

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Breitnau]

Am 09.12.2020, gegen 17:50 Uhr, kam ein 67-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem PKW auf der B500, in Fahrtrichtung Thurner, in einer scharfen, schneebedeckten Rechtskurve nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden PKW. Im Anschluss hierauf rutschte der Unfallverursacher mit seinem PKW auf der abschüssigen Fahrbahn weiter und kam anschließend im linken Fahrbahnbankett zum Stehen.

Der Unfallverursacher blieb hierbei unverletzt. Obwohl ein erheblicher Sachschaden von ca. 10.000,00 Euro entstand, waren beide Fahrzeuge fahrbereit und konnten nach erfolgter Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme ergaben sich geringfügige Verkehrsbehinderungen an der Unfallörtlichkeit.

