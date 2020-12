POL-FR: Folgemeldung zu: Freiburg: Unfall zwischen Auto und Straßenbahn

Polizeipräsidium Freiburg

Bei dem Verkehrsunfall zwischen dem Auto und der Straßenbahn wurden nach derzeitigem Kenntnisstand vier Personen aus dem beteiligten Auto leicht verletzt und der Straßenbahnfahrer leicht verletzt. Die Verletzten wurden in das Krankenhaus verbracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Autofahrer auf dem Schwabentorring in nördlicher Richtung und wollte vorschriftswidrig nach links in die Wallstraße einbiegen. Hierbei kam es zum Unfall mit der parallel in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn. Im Verlauf der Kollision wurde die Straßenbahn aus den Gleisen nach rechts quer über die Fahrbahn Schwabentorstraße abgewiesen und kam schließlich auf dem Radweg zum Sillstand.

Das Auto hat einen Totalschaden, die Schadenshöhe der Straßenbahn ist derzeit nicht bekannt.

Die Bergung dauert weiterhin an. (Stand: 11:15 Uhr)

Die Verkehrspolizei (Tel.: 0761 882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

-Erstmeldung-

Heute Morgen, 10.12.2020, gegen 09:00 Uhr kam es am Schwabentorring/ Einmündung Wallstraße in Freiburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Straßenbahn ist durch den Zusammenstoß entgleist und steht auf der Straße. Die Unfallstelle ist während der Unfallaufnahme vorrübergehend gesperrt. Die Autofahrer werden gebeten das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

