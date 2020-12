Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Tageswohnungseinbruch - Schmuck und Uhren gestohlen

Im Verlauf des Mittwochs, 09.12.2020, kam es in Bad Bellingen zu einem Tageswohnungseinbruch. Zwischen 05:00 Uhr und 20:35 Uhr drangen Unbekannte in eine Wohnung in der Badstraße ein. Hierzu überwanden der oder die Einbrecher zuerst einen hohen Zaun und kletterten danach auf einen Balkon im Obergeschoss des Hauses. Dort schlugen sie die Scheibe einer Balkontüre ein und gelangten so in die Wohnung. Die Räume wurden durchwühlt. Den Einbrechern fielen Schmuck und Uhren im Wert von mehreren tausend Euro in die Hände. Vermutlich über das Treppenhaus verließen sie das Haus wieder. Die Kriminalpolizei Lörrach sucht nach Zeugen und bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen unter der Tel. 07621 176-0 oder per Mail an loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de.

