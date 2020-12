Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßlicher Tankbetrüger bedroht Tankwart und flüchtet

FreiburgFreiburg (ots)

Um zum entkommen, ist am Dienstagmittag, 08.12.2020, ein mutmaßlicher Tankbetrüger auf dem Gelände einer Tankstelle an der A5 bei Weil am Rhein auf einen Tankwart langsam zugefahren und hat diesen bedroht, als sich dieser in den Weg gestellt hatte. Kurz nach 13:30 Uhr war dem 27 Jahre alten Angestellten der Tankstelle ein VW-Fahrer aufgefallen, der Diesel getankt hatte und gleich wieder eingestiegen war. Der Tankwart eilte nach draußen und trat vor den langsam wegfahrenden VW. Als er den Fahrer zum Bezahlen aufforderte, stellte dieser sein Auto kurz zur Seite, drohte dann aber, den Tankwart umzufahren und rollte langsam auf ihn zu. Da der Tankwart der Überzeugung war, dass der VW-Fahrer nicht anhalten würde, ging er zur Seite. Der VW-Fahrer flüchtete auf die Autobahn. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Kennzeichen des VWs ist bekannt. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

