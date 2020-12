Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Beifahrerin verletzt sich schwer bei Verkehrsunfall

FreiburgFreiburg (ots)

Eine schwer verletzte Beifahrerin und Sachschaden von rund 10000 Euro sind die Bilanz eines Zusammenstoßes zwischen zwei Autos am Mittwoch, 09.12.2020, auf der L 138 in Lörrach-Hauingen. Ein 53 Jahre alter Audi-Fahrer bog kurz vor 11:00 Uhr von der Landstraße nach links in Richtung Entenbad ab. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz. Im Mercedes erlitt die 73-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus nach Lörrach. Der 82 Jahre alte Mercedes-Fahrer und der Audi-Fahrer blieben unversehrt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell