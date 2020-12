POL-FR: Lörrach: Fußgängerin von Pkw erfasst - leicht verletzt

Polizeipräsidium Freiburg

Eine Fußgängerin ist am Mittwochabend, 09.12.2020, in Lörrach von einem Pkw erfasst und leicht verletzt worden. Gegen 17:30 Uhr wollte eine 50 Jahre alte Ford-Fahrerin vom Parkplatz eines Discounters auf die Weiler Straße einfahren. Dabei touchierte sie eine 69 Jahre alte Fußgängerin, die in diesem Moment die Ausfahrt querte. Die Fußgängerin wurde umgestoßen und erlitt eine leichte Kopfverletzung sowie Prellungen. Sie konnte nach einer ambulanten Versorgung das Krankenhaus wieder verlassen. Am Pkw wurde kein Sachschaden verursacht.

