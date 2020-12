Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach- Wyhlen: Fußgängerin wird von Pkw erfasst

FreiburgFreiburg (ots)

Am Mittwoch, 09.12.2020, gegen 17:30 Uhr, hat ein 50- jähriger Autofahrer in der Markgrafenstraße eine 39- jährige Fußgängerin angefahren. Der Suzuki- Fahrer übersah, während seines Abbiegevorganges in den Kürzeweg, die auf der Fahrbahn befindliche Frau. Sie wurde vom Fahrzeug erfasst und über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Die 39- Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

