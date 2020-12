Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zeugensuche nach Verkehrsunfall zwischen Auto und Motorrad

Am Mittwoch, 09.12.2020, gegen 16:45 Uhr, kam es in Lörrach an der Einmündung des Grüttwegs zur Tumringer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Die Polizei sucht Zeugen! Beim Abbiegen nach links in den Grüttweg kollidierte eine 69 Jahre alte Mercedes-Fahrerin mit einem im Einmündungsbereich wartenden 17-jährigen Jugendlichen auf seiner 125ger Maschine. Verletzt wurde niemand. Die Yamaha des jungen Mannes kippte auf die Seite. An dieser und am Pkw wurde ein Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht. Da sich die Aussagen der Beteiligten zum Unfallhergang unterscheiden, bitte das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-0) Zeugen, sich zu melden.

