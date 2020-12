Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Warmbach: Spiegel streifen sich- Polizei sucht geschädigten Fahrzeughalter!

Die Außenspiegel eines geparkten Autos und eines vorbeifahrenden Seat haben sich am Mittwoch, 09.12.2020, gegen 08:20 Uhr, in der Warmbacher Straße gestreift. Am Fahrbahnrand auf Höhe der Warmbacher Straße 33 soll das gesuchte Fahrzeug abgestellt gewesen sein. Hierbei streifte der rechte Außenspiegel des vorbeifahrenden Seat den linken Außenspiegel des parkierten Fahrzeuges. Der 20- Jährige wendete mit seinem Fahrzeug und kehrte zur Unfallstelle zurück- der beschädigte Pkw war allerdings nicht mehr anzutreffen. Das Polizeirevier Rheinfelden hat den Unfall aufgenommen und sucht den Halter des beschädigten Fahrzeuges (Tel. 07623/ 7404-0).

