POL-DEL: Großenkneten, LK Oldenburg: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am 27.11.2020 gegen 12:25 Uhr kam es auf der Amelhauser Straße in Großenkneten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 8000 Euro Sachschaden entstanden. Ein 87jähriger Mann aus der Gemeinde Großenkneten war mit seinem Pkw VW auf der Moorbeker Straße unterwegs und wollte nach links auf die Amelhauser Straße abbiegen. Beim Abbiegen übersieht der 87jährige einen von links kommenden Pkw Mercedes, der von einem 57jährigen aus Colnrade gefahren wurde. Im Einmündungsbereich kommt es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden; zum Glück wurde niemand verletzt.

