Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wardenburg, LK Oldenburg: Diebstahl aus Wohnhaus

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am 27.11.2020 gegen 15:00 Uhr verschaffte sich ein 22jähriger Mann aus Oldenburg Zugang zum unverschlossenen Wohngebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Achternmeerer Straße in Wardenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der 22jährige aus einer Handtasche einige Ausweisdokumente. Als der junge Mann vom Hauseigentümer überrascht wird flüchtet er mit einem E-Bike. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Mann später und verfolgte ihn mit seinem Pkw. Zeitgleich informierte der Zeuge die Polizei. So konnte der 22jährige am Stadtrand von Oldenburg von der Polizei festgenommen werden. Der 22jährige bestreitet die Tat. Die entwendeten Ausweisdokumente wurden später in einem Gebüsch in Tatortnähe aufgefunden.

