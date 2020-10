Polizei Paderborn

POL-PB: Auto kollidiert mit Tandem

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem Verkehrsunfall auf dem Schwabenweg ist am Sonntag eine Tandemradfahrerin (51) verletzt worden.

Ein 55-jähriger Mann war am Sonntagvormittag mit seiner 51-jährigen Frau als Sozia auf einem Tandemrad unterwegs. Gegen 11.30 Uhr radelten die beiden verbotswidrig ein Stück auf dem linken Gehweg am Schwabenweg in Richtung An der Talle. Über einen abgesenkten Bordstein lenkte der Tamdemradfahrer nach rechts auf die Straße, wo es zur Kollision mit einem in die gleiche Richtung fahrenden Audi-A3-Fahrer (24) kam. Die Radler wurden am Hinterrad getroffen und stürzten mit ihrem Tandem. Während der Fahrer unverletzt blieb zog sich die 51-jährige Sozia Verletzungen zu. Beide Radler brachte der Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus.

