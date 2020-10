Polizei Paderborn

POL-PB: Kraftstoffdiebstahl auf dem Gelände einer Bodendeponie

Büren-Brenken, L 637 (ots)

Am Samstag, den 03.10.2020, gegen 01:00 Uhr fiel dem Inhaber einer Bodendeponie an der L637 in Büren-Brenken auf seiner Überwachungskamera eine Person auf, die sich unberechtigterweise auf dem Gelände aufhielt. Zeitnah eintreffende Polizeibeamte stellten auf dem Gelände mehrere mit Kraftstoff gefüllte Kanister sowie an einem Bagger eine Absaugevorrichtung fest, die gerade Dieselkraftstoff aus dem Tank des Fahrzeuges absaugte. Unter Hinzuziehung weiterer Kräfte sowie eines Polizeihubschraubers konnte in unmittelbarer Nähe zum Tatort ein 34-jähriger Tatverdächtiger angetroffen und aufgrund des bestehenden Tatverdachtes vorläufig festgenommen werden. Mögliche Tatmittel konnten sichergestellt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise weitere Angaben zu der Tat machen können, sich über die 05251-3060 zu melden.

