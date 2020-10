Polizei Paderborn

POL-PB: Auto angefahren und verletzt geflüchtet

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall in der Riemekestraße in der Nacht zu Donnerestag ermittelt die Polizei wegen Verdachts der Fahrerflucht.

An seinem VW Fox stellte der Besitzer am Donnerstagmorgen gegen 07.45 Uhr Beschädigungen an der Fahrertür fest. Abends gegen 23.30 Uhr stand der Wagen noch unbeschädigt auf dem Parkstreifen links der Riemekestraße zwischen Florianstraße und Fürstenbergstraße. An dem Kleinwagen war das Fenster der Fahrertür zerstört. An der Seite stellte die Polizei Kratzer und Blutspuren fest. Auch eine Brille, die vermutlich dem Unfallverursacher gehört, lag am Unfallort. Der unbekannte Unfallfahrer war vermutlich mit einem Fahrrad oder Roller unterwegs und hat sich bei der Kollision Verletzungen zugezogen. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell