Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungseinbrüche am Mittwoch

Paderborn (ots)

(mb) Am Mittwoch sind tagsüber zwei Wohnungseinbrüche verübt worden.

Die Bewohner eines Reihenhauses am Waldweg in Marienloh waren am vormittags zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr nicht zu Hause. Innerhalb dieser Stunde wurde die Terrassentür eingeschlagen und das Haus nach Wertsachen durchsucht. Der oder die Einbrecher erbeuteten Bargeld und flüchteten über die Terrasse. Eine Anwohnerin hatte kurz vor der Rückkehr eines Bewohners lautes Klirren aus Richtung des Tatorts gehört.

Auch aus der Schulstraße wurde ein Wohnungseinbruch gemeldet. Der Mieter einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses war von 15.30 Uhr bis 20.30 Uhr nicht zuhause. Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter entwendetem Elektrogeräte und Schmuck aus der Wohnung.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

