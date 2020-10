Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Baumarkt - Drei Tatverdächtige festgenommen

Paderborn (ots)

(mb) In der Nacht zu Mittwoch hat die Polizei nach einem Einbruch in einen Baumarkt an der Heisenbergstraße drei Tatverdächtige festgenommen. Die Beute - Elektrogeräte im Wert von über 20.000 Euro - wurde gesichert und ein mutmaßliches Täterfahrzeug sichergestellt. Polizeidiensthund "Dexter" war bei dem Einsatz äußerst hilfreich.

Gegen Mitternacht hörte ein Zeuge verdächtige Geräusche vom Hof des Baumarkts. Er vermutete einen Einbruch und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzleitstelle setzte mehrere Streifen und einen Diensthundeführer mit Diensthund Dexter ein. Als die ersten Beamten am Tatort eintrafen, flüchteten drei Personen vom Parkplatz des Marktes. Neben dem Gebäude auf dem Parkplatz waren zahlreiche Kartons mit Elektrogeräten aufgestapelt.

Die mutmaßlichen Einbrecher trennten sich auf der Flucht. Ein Mann konnte zunächst untertauchen. Zwei Flüchtige waren zwischen anderen Gebäuden an der Heisenbergstraße verschwunden. Sie liefen plötzlich aus einem Vorgarten auf die Straße, wo sie vom Diensthundeführer entdeckt wurden. Um die weitere Flucht zu verhindern, drohte der Polizist den Einsatz seines Diensthundes an. Beim Anblick des belgischen Schäferhunds blieben die beiden Männer stehen und ließen sich widerstandlos festnehmen. Die Spur des dritten mutmaßlichen Komplizen führte auf ein hoch umzäuntes Gewerbegrundstück nahe des Baumarkts. Auf dem Gelände konnte Dexter wenig später den Flüchtigen in einem Gebüsch aufspüren und zeigte seinen Fund lautstark an. So gelang auch die Festnahme dieses Tatverdächtigen. Die drei aus Georgien und Russland stammenden Männer kamen ins Polizeigewahrsam.

Auf einem Parkplatz nahe des Bahnübergangs an der Marienloher Straße entdeckte ein Zeuge einen verdächtigen Mercedes Sprinter. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte die Polizei fest, dass es sich um den Transporter der drei Männer handelte. Mit dem nur wenige hundert Meter vom Tatort abgestellten Fahrzeug sollte offenbar das bereits auf dem Baumarkt-Parkplatz aufgestapelte Diebesgut abtransportiert werden. Dort standen über 60 Kartons mit Mährobotern, Kettensägen und Gerätezubehör im Wert von rund 22.000 Euro bereit. Der Sprinter wurde sichergestellt.

Am Tatort ermittelte die Kripo, dass die Einbrecher über Paletten mit Pflastersteinen auf das Dach des Baumarkts geklettert waren und ein Glaselement des Glasdachs im Gartenbereich entfernt hatten. Durch diesen Zugang waren sie ins Gebäude gelangt und hatten auch die Beute nach draußen geschafft.

Zwei der festgenommenen Männer im Alter von 33, 44 und 46 Jahren sind der Polizei keine Unbekannten. Sie waren im Bundesgebiet bereits mehrfach mit Eigentumsdelikten aufgefallen. Der dritte Tatverdächtige war bislang nicht in Erscheinung getreten. Alle drei werden im Laufe des Donnerstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter am Paderborner Amtsgericht vorgeführt.

