Polizei Paderborn

POL-PB: Couragierte Zeugen halfen 31-jährigen Ladendieb festzuhalten

Paderborn (ots)

(ck) Am Dienstagnachmittag (29.09., 14.30 Uhr) beobachtete ein Mitarbeiter einer Parfümerie in der Westernstraße einen bis dahin unbekannten Täter beim Diebstahl von fünf Flakons mit Parfum. Anschließend verließ dieser die Geschäftsräume.

Daraufhin lief der Mitarbeiter hinter dem Mann her und sprach ihn in der Westernstraße auf den Diebstahl an. Dieser ergriff jedoch sofort die Flucht, konnte jedoch durch den Mitarbeiter eingeholt und in Höhe der Straße Im Düstern festgehalten werden.

Der Tatverdächtige leistete dabei erhebliche Gegenwehr. Zwei couragierte Zeugen, 53 und 29 Jahre aus Kassel und Paderborn, kamen sofort zu Hilfe. Zu dritt gelang es den Männern schließlich, den Beschuldigten bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich informierten Polizei festzuhalten.

Der Tatverdächtige - ein 31-jähriger Mann aus Salzkotten - wurde vorläufig festgenommen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.

