POL-PPWP: Unfallverursacher hinterlässt weiße Lackspuren

Kaiserslautern (ots)

Möglicherweise beim Ein- oder Ausparken ist ein Volvo in der Kanalstraße gerammt worden. Die Fahrzeughalterin entdeckte am Donnerstagnachmittag an ihrem Wagen eine Beschädigung im hinteren Bereich der Fahrerseite sowie weiße Lackanhaftungen.

Die Unfallzeit liegt zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 17.10 Uhr. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise auf den möglichen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

