POL-PPWP: Keine Beute, aber Sachschaden

Autoknacker haben am Donnerstagnachmittag in der Birkenstraße Sachschaden angerichtet; Beute machten sie nicht. In der Zeit zwischen 14.35 und 15.10 Uhr machten sich die Unbekannten an einem abgestellten Ford zu schaffen. Sie hebelten ein Seitenfenster auf, wobei das Glas zersprang.

Als die Halterin des Wagens zu ihrem Auto zurückkam, entdeckte sie die "Bescherung". Ersten Überprüfungen zufolge wurde nichts aus dem Fahrzeuginnenraum gestohlen. Möglicherweise wurden die Täter gestört.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern, Telefon 0631 / 369 - 250. |cri

