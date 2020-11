Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Hatten, LK Oldenburg: Diebstahl von Werkzeugen

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

In der Nacht zum 26.11.2020 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem unverschlossenen Nebenraum auf einem landwirtschaftlichen Anwesen am Wietingsweg in Hatten. Aus dem Raum entwendeten die Täter diverse Werkzeuge. Der Schaden wird auf ca. 1200 Euro beziffert.

