POL-HI: Unbekannter Täter erbeutet Bargeld in einem Supermarkt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)In den Nachmittagsstunden des 26.08.2020 entwendete ein bisher unbekannter Täter während eines Bezahlvorgangs in einem Netto-Markt in der Steuerwalder Straße Geld aus einer Kasse.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge bezahlte der Täter gegen 16:15 Uhr einen Artikel. Als die 20-jährige Angestellte des Marktes das erhaltene Geld in die Kasse legte, wurde sie durch den Täter geschubst bzw. zur Seite gedrängt. Anschließend griff der Mann in die Kasse und entnahm daraus einen unteren, dreistelligen Betrag. Die Kassiererin versuchte den Unbekannten daran zu hindern und verletzte sich dabei leicht an einer Hand. Dem Täter gelang anschließend die Flucht mit der Beute.

Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach dem Mann verlief erfolglos.

Zur Beschreibung des Unbekannten liegen folgende Informationen vor:

-Ca. 30-40 Jahre alt

-Normale Statur

-Halbglatze

-Drei-Tage-Bart

-Vermutlich bekleidet mit hellbraunem T-Shirt, dunkler Hose und Sportschuhen

-Trug während der Tatausführung einen schwarzen Mund-Nase-Schutz

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu der Person geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

