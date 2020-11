Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wardenburg, LK Oldenburg: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am 27.11.2020 zwischen 10:50 und 11:10 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz an der Friedrichstraße in Wardenburg abgestellter Pkw Ford Kuga durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Es entstand ca. 500 Euro Sachschaden. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Wardenburg unter Tel.: 04407-716350 in Verbindung zu setzen.

