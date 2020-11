Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal-Untergrombach: Angestellte eines Lebensmittelmarkts von bewaffnetem Täter bedroht - Polizei sucht Zeugen

Bruchsal-Untergrombach

Zwei weibliche Angestellte eines Lebensmittelmarktes wurden am Samstagabend kurz nach Ladenschluss am Hintereingang von einem unbekannten Mann mit einer Schusswaffe bedroht. Kurz nach 22 Uhr zwang er sie, den Lebensmittelmarkt in der Joß-Fritz-Straße wieder aufzuschließen und die Geldeinnahmen heraus zu geben. Unter Vorhalt einer Schusswaffe zwang der Täter die beiden Angestellten in die Büroräume. Nachdem er dort an kein Geld gelangen konnte, verließ er fluchtartig das Büro und ließ die Angestellten zurück. Der Lebensmittelmarkt wurde im Anschluss durch Polizeikräfte intensiv nach dem bewaffneten Täter durchsucht. Offensichtlich hatte dieser den Markt jedoch gegen 22.20 Uhr durch den Hintereingang verlassen. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Lebensmittelmarktes gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können. Der Täter wird wie folgt beschrieben: -männlich, etwa 1,80 m groß, geschätztes Alter 45 Jahre, breite athletische Statur, rundes Gesicht, vermutlich russischer Akzent, trug grüne Wollmütze, schwarze schalartige Gesichtsbedeckung, bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzer Jacke, hatte eine weiße Stofftüte bei sich und hielt eine schwarze Schusswaffe in der linken Hand - Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter der Tel.-Nr. 0721/666-5555 zu melden.

