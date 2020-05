Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch in Vereinsheim misslingt; Volkwardingen: Zigarettenautomat geöffnet; Häuslingen: Hochsitz beschädigt; Soltau: Randalierer auf Grillplatz

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.05.2020 Nr. 1

04.05 / Einbruch in Vereinsheim misslingt

Schneverdingen: Am verlängerten Wochenende schlugen Unbekannte die Verglasung eines Fensters zum Verkaufsraum des Vereinsheims an der Straße Im Osterwald ein, griffen durch die Öffnung und entriegelten den Fenstergriff. Ein vorhandener Einbruchschutz verhinderte das Öffnen der Fenster, sodass der Einstieg nicht gelang. Der Schaden am Fenster wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

05.05 / Zigarettenautomat geöffnet

Volkwardingen: In der Nacht zu Dienstag, gegen 01.50 Uhr öffnete ein Unbekannter gewaltsam den Zigarettenautomaten in Volkwardingen und entnahm Scheingeld und Zigarettenschachteln. Der Täter soll etwa 160-170 cm groß sein und trug einen dunklen Pullover oder Jacke sowie eine dunkle Hose. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

02.05 / Hochsitz beschädigt

Häuslingen: Unbekannte beschädigten Freitag oder Samstag am Mühlenweg einen Hochsitz, indem sie die verschlossene Hochsitztür zerstörten sowie das Sichtschutzgewebe und das Sitzbrett entfernten. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

20.04 / Randalierer auf Grillplatz

Soltau: Bereits Mitte/Ende April beschädigten Unbekannte auf dem Grillplatz an der Winsener Straße den Toilettenwagen und den Wasseranschluss. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

04.05 / Zeugen gesucht / Quintusstraße nach Unfall gesperrt

Walsrode: Am Montag, gegen 13.50 kam es auf der Quintusstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, aufgrund dessen die Straße für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden musste. Verletzte gab es nicht. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Sperrung führte zu Verkehrsbehinderungen. Da die Beteiligten unterschiedliche Angeben zum Hergang machten, sucht die Polizei Zeugen des Geschehens. Hinweise bitte unter 05161/984480.

05.05 / Unfallzeugen gesucht

Soltau: Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, der sich bereits am Dienstag, 28.04.2020, gegen 09:55 Uhr in Soltau auf der Winsener Straße, Höhe Hausnummer 47 ereignete. An einem Zustellerfahrzeug der DHL wurde der Außenspiegel der Fahrerseite im Vorbeifahren beschädigt. Laut Angaben des Zustellers fuhren zu dem Zeitpunkt zwei schwarze PKW an dem Postfahrzeug vorbei, als er einen Knall vernommen habe. Bei einem der vorbeifahrenden Fahrzeuge könnte es sich um einen SUV gehandelt haben. Zeugen oder einer der betreffenden Fahrzeugführer werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzten.

