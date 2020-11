Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Dank der geistesgegenwärtigen Reaktion eines Zeugen konnte am Donnerstagabend in Karlsruhe ein 29-jähriger Einbrecher vorläufig festgenommen werden, nachdem er zuvor auf frischer Tat ertappt wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der 29-Jährige kurz vor 21 Uhr zunächst Zutritt zu den Büroräumen eines Kinderpflegedienstes in der Zeppelinstraße. Dort hatte er bereits mehrere Gegenstände zum Abtransport bereitgelegt, als er von einem zufällig hinzukommenden Mitarbeiter in dessen Büro ertappt wurde. Geistesgegenwärtig versperrte der Zeuge die Bürotür, so dass der 29-Jährige nicht mehr aus dem Raum flüchten konnte. Die anschließend alarmierte Polizei nahm den Täter kurz darauf vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung des 29-Jährigen konnte neben mutmaßlich entwendetem Bargeld auch ein Autoschlüssel aufgefunden werden. Eine Nachschau in dem in Tatortnähe geparkten Pkw förderte weiteres mutmaßliches Diebesgut sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel zu Tage. Woher das Diebesgut im Auto jedoch stammt, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 29-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Florian Herr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell