Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Eine Leichtverletzte sowie ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstagabend in Karlsruhe ereignete.

Ein 63-jähriger BMW-Fahrer war gegen 17:15 Uhr auf der Willy-Brand-Allee in Fahrtrichtung Neureut unterwegs. Aufgrund eines Rückstaus musste er sein Fahrzeug stark abbremsen. Ein nachfolgender 25-jähriger VW-Fahrer erkannte diese Situation zu spät, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 56-jährige Beifahrerin im BMW leichte Verletzungen. Das unfallverursachende Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

