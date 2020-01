Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (125) Mutmaßlicher Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Fürth (ots)

Eine Streife der Fürther Polizei ertappte am Samstag (25.01.2020) einen Mann, der offensichtlich gerade in Begriff war, ein Fahrrad zu stehlen. Der 21-jährige hatte sich in der Fürther Südstadt in eindeutiger Absicht an dem fremden Rad zu schaffen gemacht.

Die Streifenbesatzung war der Mann gegen 01:45 Uhr in der Waldstraße aufgefallen. Dort hatte er offensichtlich versucht, das Schloss zu öffnen, mit dem ein Rad am dortigen Fahrradständer befestigt war. Als er die Polizisten bemerkte, ließ er von dem Fahrrad ab und ging davon. Die Beamten unterzogen den Verdächtigen dennoch einer Kontrolle. Während dieser gab der alkoholisierte 21-Jährige zu, dass er versucht hatte, das Fahrrad zu entwenden, um damit nach Hause zu fahren.

Den Heimweg musste der ertappte Fahrraddieb zu Fuß antreten. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wird gegen den Tatverdächtigen eingeleitet.

Michael Konrad

