Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (122) - Eine Person bei Wohnungsbrand verstorben

Nürnberg (ots)

Am Samstag, den 25.01.2020 wurde durch die Integrierte Leitstelle Nürnberg gegen 23.20 Uhr ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienanwesen in der Siegfriedstr. in Nürnberg mitgeteilt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung im Erdgeschoss des fünfstöckigen Gebäudes bereits in Vollbrand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. In der unmittelbar vom Brand betroffenen Wohnung wurde eine Person tot aufgefunden. Wie die Person ums Leben kam ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die übrigen Bewohner des Anwesens waren zuvor zum Teil mit der Drehleiter aus dem Anwesen in Sicherheit gebracht worden. Von diesen wurden sieben Personen wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Drei weitere Bewohner wurden nach notärztlicher Behandlung vor Ort entlassen.

Der Sachschaden wird vorläufig auf mind. 200.000 EUR geschätzt. Die Wohnung im Erdgeschoss ist vollständig ausgebrannt. Die darüber liegende Wohnung im ersten Stock ist infolge der Brandeinwirkung derzeit nicht bewohnbar.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu wurden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg vor Ort übernommen

Gassert, EPHK

