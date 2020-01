Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (120) Versuchter Einbruch in Schulzentrum - Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Gunzenhausen (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag (22.01.2020 / 23.01.2020) in die Berufsschule in Gunzenhausen einzubrechen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr (Mi) und 06:00 Uhr (Do) hatten Einbrecher versucht, an zwei Stellen in den Gebäudekomplex der Berufsschule in der Bismarckstraße einzudringen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Bereits am 22.01.2020 war der Polizei ein weiterer Einbruch in eine Gunzenhausener Schule mitgeteilt worden. Wie mit Meldung 110 berichtet, waren unbekannte Täter in die Grundschule in der Theodor-Heuss-Straße eingebrochen. Ob ein Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch in das Schulzentrum in Gunzenhausen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, welche Angaben zur Klärung der Taten machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Stefan Lang

