Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (118) Kriminalpolizei ermittelt nach Küchenbrand

Erlangen (ots)

In der vergangenen Nacht (23./24.01.2019) rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand im Erlanger Norden an. In einer Wohnung war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Über die Leitstelle der Feuerwehr war die Erlanger Polizei gegen Mitternacht darüber informiert worden, dass es in einem Wohnanwesen in der Bayreuther Straße zu einem Brand gekommen sei. Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten fest, dass in der Küche einer dortigen Wohnung ein Feuer ausgebrochen war. Die anwesenden Bewohner des Hauses konnten durch die Rettungskräfte evakuiert und versorgt werden. Streifen der Erlanger Polizei sperrten den betroffenen Abschnitt der Bayreuther Straße für die Dauer der Löscharbeiten.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es durch den Brand nicht zu verletzten Personen. Die 59-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde zunächst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Verdacht einer Rauchgasvergiftung bestätigte sich entgegen der ersten Annahme jedoch nicht. In der Wohnung selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Derzeit ist diese nicht bewohnbar.

Brandermittler der Kriminalpolizei Erlangen nehmen heute Vormittag (24.01.2020) die Arbeit am Brandort auf, um die Ursache für den Küchenbrand zu untersuchen.

Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell