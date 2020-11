Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es an einer Ampelanlage auf der Hermann-Beuttenmüller-Straße in Bretten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 71-jährigen PKW-Fahrer und dem 16-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrads. Der Jugendliche wurde dabei im Bauchbereich verletzt und musste zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 11.00 Uhr hielt der 16-Jährige sein Zweirad vor der Linksabbiegerampel auf der Hermann-Beuttenmüller-Straße in Richtung Wilhelmstraße an, die gerade auf rot schaltete. Mutmaßlich infolge von Unachtsamkeit fuhr ein nachfolgender PKW-Lenker mit seinem Opel von hinten auf das stehende Leichtkraftrad auf. Dabei wurde der 16-Jährige mit dem Bauch an den Lenker gedrückt und stürzte dann seitlich zu Boden. Zunächst verspürte der Jugendliche keine unfallbedingten Schmerzen. Später musste er dann jedoch wegen aufkommender Bauchschmerzen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die entstandenen Unfallschäden wurden vorläufig auf rund 1.500 Euro geschätzt.

